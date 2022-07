Ostigard, vicina la firma con il Napoli

Leo Ostigard è sempre più vicino al vestire la maglia dei partenopei. Si ipotizza già la data per le visite mediche con i partenopei

Il difensore norvegese di proprietà del Brighton si avvicina ad essere un nuovo calciatore azzurro. Il Napoli avrebbe battuto la concorrenza delle squadre di Premier League per il difensore, che tornerà in Italia.

Il giocatore ha passato gli ultimi 6 mesi in Serie A con il Genoa e ora continuerà la propria carriera proprio nel nostro campionato. A quanto pare, ci sarebbe già la possibilità di vederlo arrivare in Italia nella prossima settimana per fare le visite mediche. La trattativa può però dirsi conclusa.

Le cifre dell’affare

Gli azzurri, pur di battere la concorrenza, avrebbero messo sul piatto circa 5 milioni più 3 di bonus, in un’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore norvegese, dunque, sposerà il progetto azzurro ma non è l’unico difensore trattato.

Dopo l’addio di Kalidou Koulibaly, ufficiale al Chelsea, i partenopei avrebbero intensificato i contatti con il Fenerbahce per Kim Min Jae. La trattativa sembra però complicarsi, con il Rennes che sembra portarsi in vantaggio per il giocatore sudcoreano. Il Napoli starebbe cercando di trovare l’accordo, ma con i francesi in pressing sembra tutto difficile.

Spalletti spinge per averlo, ma la trattativa è complicata visto anche che si vorrebbe chiudere nel breve periodo. I turchi vogliono circa 15 milioni, ma il Napoli nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il trasferimento potrebbe puntare a Marcos Senesi del Feyenoord. L’argentino costa lievemente di più, con gli olandesi che chiederebbero circa 20 milioni per liberarsene.