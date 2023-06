Otamendi, la Juventus sfida l’Inter

Nicolas Otamendi scatena una battaglia a due in Serie A, con Inter e Juventus intenzionate a prenderlo a zero nella prossima finestra di calciomercato

L’esperto difensore centrale ha deciso di lasciare il Benfica in trasferimento gratuito. Di conseguenza, sia la Juventus che l’Inter hanno fatto un’offerta per l’argentino.

Se tutto va secondo i piani, la prossima finestra di trasferimenti estivi è destinata ad attirare l’attenzione dei media più importanti. Per quanto riguarda questo articolo, l’attenzione dovrebbe essere rivolta a un professionista di provata esperienza che ha vinto la Coppa del Mondo 2022 (in Qatar) con l’Argentina.

Stiamo parlando di Nicolás Otamendi (35 anni) che, secondo le informazioni dei colleghi di Relevo, si trasferirà come free agent nella prossima stagione. Il superbo difensore centrale ha scelto di lasciare il Benfica, il che rappresenta una grande opportunità di mercato per il suo straordinario curriculum.

Juventus e Inter ci provano

Vecchia conoscenza del Valencia e del Manchester City, Otamendi è ora legato a due centrali della Serie A. Oltre alla candidatura già nota della Juventus, anche l’Inter Milano sta tenendo d’occhio Otamendi. Un uomo che ha ritrovato fiducia a Lisbona.

Il difensore lascerà il club portoghese con onori e lodi, anche se è vero che la sua ambizione è quella di intraprendere una nuova tappa della sua carriera. Ed è qui che entrano in gioco i lombardi e i piemontesi, per cui si prospetta un testa a testa tra Juventus e Inter per Otamendi. Solo una in estate riuscirà a prenderlo, con la possibilità però che lui decida di concludere in Argentina la sua carriera.