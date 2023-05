Otamendi, opzione a zero per la Juventus?

Decisa a migliorare le prestazioni della propria linea arretrata, la dirigenza della Juventus ha iniziato a valutare l’ingaggio di Nicolás Otamendi. Il contratto del veterano centravanti argentino con il Benfica scade il 30 giugno

Dopo la sconfitta contro il Siviglia nella semifinale di Europa League, la Juventus ha detto addio alla sua ultima possibilità di vincere un trofeo in questa stagione. I bianconeri sono riusciti a portare il pareggio ai tempi supplementari, ma alla fine hanno ceduto a una squadra andalusa che ancora una volta ha dato il meglio di sé nella sua competizione preferita.

Con i torinesi che hanno quasi garantito un posto nella prossima stagione di Champions League (hanno otto punti di vantaggio sul quinto posto e solo nove punti ancora da giocare), il consiglio di amministrazione sta dedicando gran parte del suo tempo a pianificare la prossima stagione.

Opzione interessante per la prossima stagione

Tra gli obiettivi che il club si è già posto c’è quello di rinforzare la linea arretrata. Non sorprende quindi che la prima pagina odierna del quotidiano Record parli dell’interesse dei bianconeri per Nicolás Otamendi. Pur essendo un giocatore veterano (si avvicina ai 36 anni), l’argentino è interessante per le sue capacità fisiche ancora evidenti, per la sua esperienza e, soprattutto, per il fatto che la prossima estate terminerà il suo contratto con il Benfica.

Le Aquile vogliono che il centravanti rimanga all’Estadio da Luz almeno per un’altra stagione, ma le trattative per il rinnovo del contratto non procedono. Il giocatore, che ha escluso un ritorno in patria, è desideroso di cambiare aria e potrebbe essere interessato a tentare la fortuna in Serie A.