Ottavio Bianchi: “Ho amato molto Maradona, arrivando a farmi odiare”

Ai microfoni de La Stampa, l’ex allenatore della SSC Napoli, Ottavio Bianchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato dei retroscena riguardo gli azzurri e Diego Armando Maradona. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Diego Maradona? Lo nomini e mi viene la pelle d’oca“.

“L’allenamento, prima ancora della partita: l’attimo fuggente per godere in anteprima di tutti i suoi virtuosismi. E lui in quei momenti era il bambino più felice del mondo. Ho amato molto Maradona, arrivando a farmi odiare per provare a salvarlo nel momento più difficile“.

“Non dimenticherò mai il suo sguardo spavaldo e insieme rassegnato quando mi rispose: ma io voglio vivere solo col piede sempre sull’acceleratore“, ha infine dichiarato l’ex allenatore del Napoli Campione d’Italia.