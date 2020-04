Ottiene il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi ma vuole restituirlo: “Non lo ritengo giusto, il mio negozio è rimasto aperto”

L'episodio è accaduto in provincia di Frosinone. L'uomo ora cerca un modo per restituire i soldi

Grande gesto di civiltà e solidarietà avvenuto nel comune di Paliano (provincia di Frosinone): un uomo, titolare di una ferramenta, ha deciso di rifiutare e restituire i 600 euro che gli spettavano in virtù del decreto “Cura Italia” per il sostegno ai lavoratori autonomi.

Il commerciante, ai microfoni di frosinonetoday.it, ha specificato che la richiesta è partita a sua insaputa, inoltrata da parte del commercialista di fiducia, che ha inserito la domanda insieme a quelle presentate da altre aziende locali:

“Voglio restituire questi soldi perché non lo ritengo giusto. Io ho lavorato nonostante la crisi e la chiusura pressoché totale, certo ho avuto qualche piccolo calo negli incassi, ma ci sta. Non avevo chiesto nulla al mio commercialista, è stato lui che mi ha detto che mi spettavano questi soldi, ma io non li voglio, anzi li voglio restituire allo Stato e non so come fare”.

Il caso del commerciante di questi tempi è un qualcosa di veramente anomalo e singolare, soprattutto perché non è ancora chiara quale sia la corretta procedura per restituire il denaro.

Un episodio curioso anche per l’INPS, sommersa in questi giorni da fiumi di richieste anche da parte di chi non ha alcun requisito per ottenere i 600 euro. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto sapere, infatti, che, su circa un milione di domande, ci saranno almeno 400 mila esclusioni per mancanza di requisiti. Ciò mette maggiormente in risalto il grande gesto del commerciante.