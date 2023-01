Ounahi, accordo tra Napoli e l’agente

Il Napoli avrebbe un accordo verbale con l’agente di Ounahi. I partenopei ora puntano al chiudere con l’Angers

Lo riporta Tuttosport, il giocatore marocchino in forza all’Angers avrebbe già trovato un accordo verbale con il Napoli. I partenopei ora dovranno lavorare al cercare di limare la distanza con il club francese, che chiede molto di più rispetto all’offerta attuale dei partenopei.

Gli azzurri hanno offerto 15 milioni di euro, circa, con l’Angers che ne chiede almeno 20 specialmente dopo il buon mondiale del centrocampista con la nazionale marocchina. In Qatar ha fatto vedere di essere un giocatore interessantissimo, con il Napoli pronto a piombare su di lui.

Le preferenze del giocatore

Intanto il giocatore qualche settimana fa ha parlato del mercato. Parte dicendo: “Firmare a gennaio? Non ho un campionato preferito“. Poi rincara la dose: “Oggi sappiamo tutti che ci sono club interessati. Sarà una scelta da fare, una scelta che sarà importante per la mia carriera e soprattutto per fare la scelta giusta. Non sappiamo ancora come andrà a finire. Firmerò e me ne andrò a gennaio? Firmerò, rimarrò e aiuterò il club e me ne andrò quest’estate? Non lo so ancora”.

Il giocatore sembra intenzionato a guardarsi primariamente intorno, specialmente perché non ha fretta di andar via. L’Angers, invece, sembra voler cogliere la palla al balzo per monetizzare il più possibile dalla sua cessione. A gennaio si potrebbe far tutto, specialmente perché il Napoli ha bisogno di qualcuno in quella posizione. Intanto resta da battere la concorrenza, con l’Angers che vuole cedere al prezzo migliore possibile.