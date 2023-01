Ounahi, colpo di scena: secondo Rai il Leeds in pole

Per Ounahi il Leeds sarebbe passato in pole. Gli inglesi sarebbero pronti a dar battaglia al Napoli sul mercato

Se la notizia dovesse rivelarsi vera, sarebbe un clamoroso colpo di scena nella trattativa per Azzedine Ounahi. Secondo quanto riportato da Rai, infatti, il calciatore marocchino avrebbe una nuova pretendente: il Leeds. Gli inglesi sarebbero istantaneamente balzati in cima alle preferenze dell’Angers per la cessione, con il Napoli che vorrebbe ritornare in corsa.

Gli inglesi avrebbero già fatto un’offerta al giocatore, con il Napoli che ora dovrà clamorosamente rincorrere dopo aver quasi raggiunto l’intesa. Il calciatore marocchino piace e non poco ai partenopei, che avrebbero anche accettato di lasciarlo in prestito in Francia fino a fine stagione.

Ecco cosa dice la Rai

A parlare è Ciro Venerato, che ai microfoni di TG Sport su Rai 2 ha fatto il punto sulle manovre dei partenopei. Ecco cosa ha detto: “Per quanto riguarda il mercato del Napoli, possiamo dire che per il marocchino Azzedine Ounahi, per adesso, è in pole position il Leeds. Gli inglesi hanno offerto 25 milioni all’Angers e 2,5 milioni al calciatore, cifre più alte rispetto a quelle offerte dal Napoli che si era fermata al milione e mezzo”.

Trattativa che dunque potrebbe quasi ritrovarsi ad essere clamorosamente saltata per il Napoli, con il Leeds che avrebbe la volontà di portare il calciatore in Premier League sin da subito. Il pericolo che il marocchino possa andar via non per l’Italia ora potrebbe essere concreto, con i partenopei che dovranno necessariamente alzare la propria offerta.