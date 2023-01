Ounahi, pericolo Napoli: se MacAllister parte, il Brighton ci prova

Ounahi piace parecchio ai partenopei, che però potrebbe ritrovarsi ad avere una contendente in più per lui: il Brighton

Il centrocampista marocchino dell’Angers sembra essere diventato uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. Il calciatore è reduce da un buon mondiale, con ora varie squadre interessate a lui. Sul calciatore c’è anche il Napoli, con Cristiano Giuntoli che ha già avviato i contatti con il club francese.

Non solo i partenopei, però, tante altre squadre hanno fiutato il colpo. Ounahi piace tanto a Barcellona, Marsiglia, Leicester e Almeria con anche un’altra squadra inglese che potrebbe inserirsi nel caso di cessione di uno dei suoi pezzi pregiati.

Il Brighton si inserisce

Roberto De Zerbi sembra essere intenzionato ad inserirsi nella trattativa per il calciatore marocchino, nel caso in cui uno dei suoi centrocampisti dovesse uscire. Alexis MacAllister è il primo indiziato per salutare, con la Juventus che avrebbe già un principio di accordo con il giocatore. Tante, però, le altre squadre europee su di lui e potrebbe andar via ovunque.

Intanto, anche Moises Caicedo continua a piacere. Sul giocatore ecuadoriano c’è anche il Liverpool, oltre ad altre squadre di Premier League che vogliono il giocatore. Intanto, il Napoli deve sperare di chiudere la trattativa al prima possibile. Se il Brighton dovesse vendere uno dei due, avrebbe la forza economica per acquistare subito il marocchino. Il centrocampista sarebbe il profilo giusto per sostituire numericamente Diego Demme. Il calciatore tedesco è in uscita e potrebbe salutare già da questo mercato d’inverno i partenopei.