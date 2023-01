Ounahi sempre più vicino al Napoli

Il centrocampista marocchino sarebbe sempre più vicino al trasferimento in maglia azzurra. Resta da convincere l’Angers

Azzedine Ounahi potrebbe diventare una cessione molto onerosa per un club come l’Angers. Il club francese conta di ricavare almeno 20 milioni di euro dalla sua cessione, con il giocatore che andrebbe a diventare uno dei più costosi mai venduti dal club transalpino.

Il Napoli sembra essere intenzionato ad acquistare il calciatore già nella finestra invernale, provando ad avvicinarsi alla cifra richiesta dall’Angers. Intanto ci sarebbe già un accordo con il calciatore, che vorrebbe trasferirsi in Italia.

Possibilità di trasferimento

Nonostante le possibili smentite, il calciatore sembra poter arrivare comunque in Serie A. Dopo un mondiale super sembra essere il Napoli la squadra più gettonata per assicurarsi le sue prestazioni, con tanto di voglia di fare di lui il prossimo innesto di un centrocampo già stellare.

La possibilità che il calciatore venga ceduto e rimanga comunque in prestito in Francia ci sarebbe, anche perché la squadra vorrebbe provare a trarre il più possibile beneficio dal proprio talento. L’Angers vuole salvarsi, ma la situazione in classifica è tremenda. Il club francese è ultimo in classifica, a tre punti dal penultimo posto e sette dall’ultima posizione salvezza raggiungibile.

Il trasferimento del calciatore garantirebbe più soldi al club, che però sembra destinato a vivere una seconda parte di stagione abbastanza disastrosa se dovesse continuare così. Ounahi potrebbe restare per provare a centrare la salvezza, con la prospettiva di restare comunque in ottica Napoli per il futuro. Tutto ancora da definire.