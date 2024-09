Ounas, dallo Scudetto col Napoli allo svincolo dal Lille: l’ex azzurro è ancora senza squadra

Molti sono i calciatori su cui ha puntato il Napoli negli anni precedenti. Tra questi vi era anche Adam Ounas, le cui qualità non sono mai state messe in discussioni. Il suo talento era però discontinuo e per questo non è riuscito a conquistare un posto da titolare. La decisione, quindi, di lasciare Napoli per trovare fortuna altro.

La carriera di Ounas, però, non è stata brillante. Dopo aver indossato le maglie di Nizza, Cagliari e Crotone, è ritornato in Francia al Lille. 44 le partite disputate in due anni e solo due reti messe a segno. Un rendimento che ha portato il club francese a non puntare su di lui risultando attualmente svincolato e senza squadra.

Dopo l’esperienza in azzurro, Ounas dichiarò: “A Crotone mia moglie mi ha chiesto di svegliarmi. Quando arrivai nel 2021 scoprii la città, il livello della squadra: ho capito come stavano le cose. Non avrei mai dovuto firmare per il Napoli, ma accettare, ad esempio, l’offerta della Roma che mi voleva per sostituire Salah appena ceduto al Liverpool. Le scelte, in una carriera, sono importanti. Ne ho fatta una brutta e Crotone mi ha aperto gli occhi. Siamo felici di essere tornati in Francia e giocare per il Lille“.

PERCHE’ ADAM OUNAS HA VINTO LO SCUDETTO CON LA SSC NAPOLI NONOSTANTE SIA ANDATO VIA: LO STRANO CASO DELL’EX ATTACCANTE PARTENOPEO

Anche un calciatore a sorpresa è diventato campione d’Italia con Luciano Spalletti: Adam Ounas. L’attaccante algerino, infatti, prima di andare via con destinazione Lille, ha giocato due partite ufficiali con la maglia azzurra contro Verona e Monza. Anche lui è stato inserito nella lista dei calciatori Campioni d’Italia con la SSC Napoli.