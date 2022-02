Ounas è tra i migliori giocatori del Napoli, ma quest’anno non riesce a emergere

Il Napoli è riuscito a uscire indenne nella sfida di andata dei Playoff di Europa League (gli ex sedicesimi di finale) e ha portato a casa un pareggio per 1 a 1 che comunque non le conferisce vantaggi visto che la regola dei goal in trasferta a partire da questa stagione è stata annullata. A rispondere all’iniziale vantaggio di Zielinski è stato il neo acquisto blaugrana Ferran Torres su calcio di rigore.

Giovedì prossimo al Diego Armando Maradona ci sarà il ritorno per decidere chi accederà agli ottavi di finale della seconda competizione continentale. Una partita apertissima che è come se fosse una sfida ad eliminazione diretta “secca” visto che il risultato dell’andata non influirà su quello del ritorno.

Il Napoli dunque è ancora in corsa in Europa ed è in piena corsa scudetto. Per consentire un maggiore riposo, gli azzurri scenderanno in campo lunedì alle ore 19 fuori casa contro il Cagliari per confermare le prime posizioni e non perdere terreno rispetto a Milan e Inter che sulla carta hanno partite abbordabili dovendo giocare rispettivamente contro la Salernitana all’Arechi e contro il Sassuolo a San Siro.

Tra i pezzi pregiati della rosa di Luciano Spalletti che quest’anno non sta riuscendo a trovare molti minuti nonostante i tanti infortuni della rosa e la Coppa D’Africa è l’algerino Ounas che non sta riuscendo a esprimere tutto il suo potenziale.

È quanto ritiene l’opinionista Fabio Mandarini a Televomero, secondo il quale la considerazione che hanno tutti i calciatori azzurri di Adam Ounas è davvero alta e perciò resta quasi un mistero il fatto che non venga impiegato molto: “Ounas, secondo quasi tutti gli azzurri, è il calciatore più forte che ha a disposizione Luciano Spalletti per qualità tecniche e per la capacità di saltare l’uomo”.