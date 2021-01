Owen Wilson e Salma Hayek protagonisti del film fantascientifico “Bliss”

Owen Wilson e Salma Hayek sono i protagonisti di Bliss, un film fantascientifico che gioca sul confine tra realtà e percezione.

La pellicola è stata prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Endgame Entertainment, Big Indie Pictures e Stellar Visioning.

Mike Cahill ha diretto il film e si è anche occupato della sceneggiatura. Cahill è conosciuto principalmente per la pellicola fantascientifica I Origins del 2014.

Sinossi di Bliss:

“Greg (Owen Wilson) è un padre divorziato che ha appena perso il lavoro. La sua vita sembra andare a rotoli quando incontra la misteriosa Isabel (Salma Hayek), una donna che vive in strada ed è convinta che il mondo inquinato e distrutto che li circonda non sia altro che una simulazione generata dal computer. Inizialmente Greg non dà molto peso alle teorie complottiste della donna ma col passare del tempo inizia a mettere in dubbio tutto ciò che ha sempre dato per vero, arrivando a credere che nella “follia” della donna vi possa essere un fondo di verità. Greg stravolgerà il proprio mondo ragionando sul concetto stesso di verità. Emily (Nesta Cooper), la figlia di Greg, non accetterà il cambiamento del padre e cercherà di riportarlo alla visione del mondo che aveva prima, ribaltando ancora una volta la situazione in un crescendo continuo di tensione e paranoia”.

Bliss sarà disponibile su Prime Video a partire dal 5 febbraio 2021.

Possiamo vedere Owen Wilson e Salma Hayek nel primo trailer della pellicola: