Pablo America: “Noi non siamo il Punk” il suo nuovo singolo

10 anni sono tanti e capirete perché solo ascoltando “Noi non siamo il punk” il nuovo singolo di Pablo America. Uscito oggi per Maciste Dischi/Virgin Records Italia/Universal Music Italia ha tutto il sapore di novità o forse no.

Pablo America è il nuovo acquisto di Maciste Dischi; un artista dal nome che sa di riscatto, di scoperta e di conquista personale. Un po’ di mistero intorno alla sua figura, che si mostra ben poco anche sui canali social, ma che i più attenti avranno forse riconosciuto.

“Noi non siamo il punk” è un brano ancora difficile da categorizzare per capire il collocamento dell’artista in un mondo così musicalmente complesso come quello attuale. Possiamo però dire che il suo stile si avvicina indubbiamente ad un indie pop con sonorità alla Vasco che ricordano un po’ il passato e un po’ il presente. Sicuramente una voce, quella di Pablo America che non passerà di certo inosservata come, del resto, il suo essere artista. “Ma oggi ci sei (anche) tu” Pablo America e sei (anche) su Scuola Indie!

Indubbiamente un piacevole ascolto per chi ha l’orecchio fino; vorremmo dirvi di più ma non vi resta che aspettare e per ora vi consigliamo di aprire Spotify e dedicargli un ascolto per capirne da soli la vera essenza!