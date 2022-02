PABLO AMERICA – “WE ARE READY TO THE FIGHT” É IL SUO NUOVO SINGOLO

Rock misto a elettronica e old vibes catapultano subito l’ascoltatore dentro Gotham City con “WE ARE READY TO THE FIGHT”, il nuovo singolo di PABLO AMERICA in uscita oggi, 23 Febbraio per Maciste Dischi/Virgin Records Italia/Universal Music Italia. Il brano anticipa, come da tradizione, la prossima doppietta di brani.

“Praticamente Federico sa che mi piacciono King Gizzard. Un giorno mi ha girato “Infest the Rats’ Nest”, era uscito a mezzanotte e me lo ero perso – racconta Pablo America – Il giorno dopo sono andato alla Conad ed è successo un fatto assai strano. L’uomo dietro al bancone dei salumi mi ha chiesto quale fosse la mia canzone preferita dei King Gizzard. Non gli ho risposto. Una volta tornato a casa è nata ‘We are ready to the fight”.

Il bipolarismo di PABLO AMERICA è stato accolto con grande interesse e curiosità. Con “WE ARE READY TO THE FIGHT” ci immergiamo nuovamente nelle elettroniche visioni allucinate di un artista che sa essere molteplice nel gusto e nell’attitudine. Finora abbiamo ascoltato brani “club” come “Police & Kidz”, “Grabowski” e “Loco Loco” alternarsi a canzoni cantautorali deliziose come “Arianna” (che ha recentemente raggiunto il milione di ascolti in streaming), “Noi non siamo il punk” e “Ascoltavo i Nirvana”, catapultando l’ascoltatore in un’esperienza musicale fatta di meraviglia e spaesamento, specchio della sua visione poetica, schizofrenica e duale del mondo e della musica.

Pablo America è un cantautore, produttore e Uber driver. Nato a Torino negli anni 90, vive da anni in campagna, nelle Marche. Canta e produce le sue canzoni con una chitarra, una tastiera e un computer. Prima di dedicarsi unicamente alla musica, fino a marzo di quest’anno, Pablo ha lavorato come Uber driver collezionando tra Roma e Milano oltre tremila corse che sono state come lui stesso ammette: “forse, la migliore ispirazione per le mie canzoni”. Il suo è un pop realista che stringe però a denti stretti una sensibilità gigante dai risvolti psichedelici, alimentata da un’abissale urgenza di coralità. Pablo America si presenta quindi con due identità ben distinte, ma che convivono nello stesso artista e verranno sviluppate parallelamente.

Ascolta qui il brano!