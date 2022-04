Pacco facile da spedire, in pochi click: così funziona il corriere online

Spedire online è conveniente e sicuro. Ormai non ci sono più dubbi sull’autorevolezza dei corrieri online, che in questi anni hanno implementato i servizi, garantendo al cliente un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Con Spediscionline, spedire un pacco è sempre più facile, grazie a tariffe di spedizione diversificate anche per Regione e servizi adatti ad ogni esigenza per spedire pacchi, pedane e buste.

Spedizioni pacchi e buste low cost

A disposizione di ogni cliente la spedizione low cost con corriere espresso, in Italia e all’estero, con ritiro e consegna a domicilio compresi nel prezzo. I tempi di consegna sono di 24/48 ore dalla data di partenza in Italia, in Europa fino a 5 giorni e in 68 giorni nel resto del mondo.

Spedire un pacco è facile, ma soprattutto low cost sul serio: il preventivo è selezionato in base alle migliori quotazioni dei principali corrieri espressi, le tariffe di spedizioni vengono esaminate per destinazione, peso e dimensione del pacco, busta o pedana da spedire.

Inclusi nel prezzo i seguenti servizi:

Assistenza telefonica dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30;

Assistenza via mail dalle 09:00 alle 19:00 compreso Sabato;

assistenza via whatsapp subito accessibile da qualunque pagina del nostro sito dalle 09:00 alle 19:00 tranne Sabato e Domenica;

Tracking spedizioni tramite mail, nella quale potrai intervenire con ticket per gestire eventuali indicazioni sulle tue spedizioni on line low cost.

Spedizioni all’estero, fuori misura, spedizioni multiple, spedire pacchi

La piattaforma tecnologica di spediscionline consente di spedire all’estero, supportando le operazioni di importazione ed esportazione nei paesi non soggetti ad embargo internazionale.

Grazie agli accordi stipulati con i migliori corrieri internazionali è possibile mantenere contenuto il costo di spedizione internazionale collocandolo tra i prezzi più bassi in Italia. Anche per le spedizioni all’estero, è garantito il ritiro e la consegna a domicilio, tracciamento movimentazioni e controlli di qualità.

Spedire online al miglior prezzo

La partnership strategica tra Spediscionline e i migliori corrieri permette di spedire con sponda idraulica nonché supporti di tipo pallet, euro-pallet o pedane, consentendoci di trasportare grandi pacchi o notevole peso, anche quando dichiarati non movimentabili da altri corrieri.

Grazie ai contratti stipulati si propongono tariffe speciali con prezzi minimi di mercato per:

spedizione pacchi di peso elevato;

spedizione pacchi di grandi dimensioni;

spedizione pacchi fuori misura:

spedizioni speciali o fuori standard.

Spediscionline consente di spedire fino a 20 pacchi per spedizione, da un singolo mittente ad un singolo destinatario, garantendo riduzione dei costi di spedizione, semplificazione ordine spedizione e monitoraggio del traffico merci da e per clienti o fornitori ed, infine, riduzione della movimentazione contabile in pagamento e fatturazione.

Spedire online fino a tre tonnellate, carichi pesanti, buste, pacchi, pallet con un unico ordine direttamente online

Pacchi grossi, spedizioni ingombranti

Non sempre si ha chiaro se sia possibile attraverso un corriere online spedire pacchi grossi, pacchi pesanti, effettuare spedizioni di pacchi voluminosi e spedizioni multiple.

Tutto questo su Spediscionline è possibile, anche grazie a tariffe concordate con i corrieri partner in funzione di queste tipologie di merce. I servizi del corriere prevedono tutto ciò che serve per poter effettuare questo tipo di spedizioni: dal ritiro e consegna con sponda idraulica all’appuntamento per il ritiro e la consegna.

Il carico e lo scarico alla spedizione pacchi pesanti può essere gestito solo da corrieri attrezzati per questo di spedizioni, mezzi con sponda idraulica, muniti di transpallet e soprattutto magazzini adeguati a stoccare e immagazzinare e spedire pacchi voluminosi.

All’area preventivi non appena il software non appena inserite dimensioni e peso superiori una determinata soglia propone solo corrieri che possono effettuare il servizio.

Il software utilizzato da Spediscionline è dedicato al confronto delle tariffe di spedizione di corrieri e, di conseguenza, in grado di accettare ordini misti: buste, pacchi, pedane (o pallet) e ogni genere di plico fino a un numero complessivo di 30 colli. Ciò permette un notevole risparmio di tempo e denaro, oltre alla piena soddisfazione di una clientela sempre più attenta ed esigente, in termini di servizio e competitività.

Con il Tracking il pacco viaggia in sicurezza

Il sistema di tracciamento o servizio di tracking avviene tramite l’invio di una mail che permette di conoscere lo stato della spedizione e intervenire tramite ticket per ricevere ulteriori informazioni o fornire dettagli per fare in modo che la tua spedizione venga consegnata senza problemi.

Con il numero di tracking ricevuto via email si può seguire l’ordine fino alla consegna del pacco. Con lo stesso codice, solo per quanto riguarda i corrieri, si può seguire il pacco dalla presa in carico da parte del corriere fino all’arrivo a destinazione direttamente dal sito del corriere utilizzato.