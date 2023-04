Pace ADL-Ultras, Il Giornale: “È la classica sceneggiata napoletana. La ‘Grande bellezza’ non andava rovinata”

Quanto sta accadendo al Diego Armando Maradona non è andato giù a molti. Nessuno, nella storia della Serie A, aveva osato mettersi contro ai propri sostenitori, ultras che spesso ricorrono anche alla violenza. Aurelio De Laurentiis, però, alla fine ha sancito la pace col tifo caldo della SSC Napoli.

Riccardo Signorini, tramite Il Giornale, scrive in merito alla partita che si disputerà in Champions League tra Napoli e Milan. In particolare, il giornalista si sofferma su quanto accaduto nella giornata di sabato, ovvero in merito alla pace tra la tifoseria ultras della SSC Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis.

“Si sono ricomposti i dissidi grazie ad un’altra attrazione tipica dell’italian style made in Napoli: la sceneggiata. Che altro pensare – prosegue Signorini – dell’embrassons nous fra AdL e il popolo tifoso imbufalito nel tutti contro tutti? La ‘Grande bellezza’ di questa stagione non andava rovinata“.

In occasione della partita contro il Milan, quindi, una grande coreografia per sancire la pace tra società e tifosi. Signorini definisce quanto accaduto la classica sceneggiata napoletana. E come dargli torto dopo le varie vicende dei giorni che hanno preceduto il ritorno alla pace.