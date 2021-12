Pacifico Settembre: la delusione per l’esclusione da Sanremo 2022

Dopo l’annuncio ufficiale dei Big che prenderanno parte alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Pacifico Settembre, in arte Pago, ha espresso la sua delusione per essere stato escluso nuovamente dalla gara.

Finalmente Amadeus ha annunciato i nomi dei 22 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022. Alla lista dei Big si aggiungeranno alti due cantanti: coloro che vinceranno la serata dedicata ai giovani del 15 dicembre. Lo show italiano più atteso dell’anno vede per questa edizione il ritorno del pubblico in sala e sarà diretto ancora una volta da Amadeus.

In seguito alla pubblicazione ufficiale dei concorrenti, i vari artisti hanno pubblicato sulle loro pagine social le diverse reazioni. Giulia Stabile ha condiviso la sua felicità ed emozione per la partecipazione del suo fidanzato Sangiovanni. Se da una parte c’è chi come Ana Mena ha lanciato invece delle urla di gioia, dall’altra non sono mancati commenti di delusione per chi è stato escluso dalla competizione.

Pago infatti, ha reso pubblico sulle sue storie di Instagram il suo disappunto per l’esclusione dal Festival. Pacifico Settembre, in arte Pago, desiderava entrare a far parte dei Big di Sanremo, ma il suo nome nella lista dei concorrenti non è comparso neanche quest’anno.

Su Instagram ha così commentato:

“Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti Si sono sempre gli stessi, proprio come i no”.

Già lo scorso anno Amadeus aveva escluso il cantante dal Festival e in quella occasione aveva risposto così ad un suo fan: “I no fanno parte della vita, buttarsi giù significa suicidarsi. E a me piace vivere”.