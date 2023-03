Padovan: “Napoli, Il dopo Osimhen può essere Lukaku. Berardi al posto di Lozano”

Sul Napoli del presidente De Laurentiis sono accesi i riflettori di tutta Europa, non solo in Italia. Il calcio giocato dal mister Spalletti, infatti, piace ai grandi allenatori che guardano con interesse ai gioielli azzurri.

Non ci sarebbe da stupirsi, quindi, se nella prossima finestra di mercato qualche big europea decidesse davvero di piombare su profili come quello di Osimhen o Kvaratskhelia per tentare di sfondare il muro dei 100 milioni di euro.

Osimhen, sicuramente, è tra quelli cedibili ma la sua è un’uscita che non spaventa troppo la società. Già lo scorso anno, infatti, gli azzurri hanno visto lasciare la maglia azzurra Koulibaly, Insigne e Mertens senza risentirne minimamente l’assenza.

A parlarne è stato il giornalista Giancarlo Padovan: “Cosa accadrebbe se la prossima estate, per esempio una società inglese offrisse 150 milioni per Osimhen? In tutta sincerità penso che sarebbe giusto lasciarlo partire, incassare la cifra astronomica e, con molto meno, gettarsi sul mercato per cercare un sostituto funzionale al gioco di Spalletti. L’unico per il quale direi di no sarebbe Kvaratskhelia perché, a mio parere, può crescere ancora e diventare un fuoriclasse. E poi perché è meno sostituibile rispetto ad Osimhen“.

Poi aggiunge: “Mi aspetto da De Laurentiis le rinunce a Zielinski e Lozano e un colpo grosso davanti. Lukaku se va via Osimhen o Berardi per fare l’attaccante esterno. In tutti i casi resterà un grande Napoli“.

Lukaku, quindi, sarebbe un’ottima alternativa al nigeriano ma c’è da considerare l’ingaggio attualmente percepito che si aggira sugli 8,5 milioni di euro stagione.