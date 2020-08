Paganini (Rai Sport): “Juventus su Suarez, fattibile la pista Vidal”

La rivoluzione in atto in casa Barcellona ha attirato l’attenzione della Juventus, che ha manifestato interesse per Luis Suarez e Arturo Vidal, entrambi messi alla porta dai catalani e alla ricerca di una nuova sistemazione. A riportare aggiornamenti sulle trattative ci ha pensato Paolo Paganini, esperto di mercato di Rai Sport, tramite il proprio profilo Twitter:

“La #Juventus guarda a Barcellona: per #Vidal sul quale c’è sempre l’#Inter e per #Suarez che però ha un ingaggio pesante. In attacco sempre calda la pista #Dzeko mentre #Locatelli del #Sassuolo piace di più di #Tonali vicino al #Milan. L’ipotesi #Vidal è ancora fattibile per varie ragioni, dipende anche dal tipo di formula”.

Proprio Vidal nelle ultime ore ha aperto al ritorno in bianconero in un’intervista rilasciata ai microfoni dello youtuber Daniel Habif. Ecco quanto dichiarato:

“E’ spettacolare il fatto che Pirlo sia diventato il nuovo allenatore della Juventus. Era incredibile da giocatore figuriamoci da allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamassero sarei felice, ma devo stare tranquillo. Se succede succede. Ho grande affetto per lui e per la società bianconera“.

La pista Vidal è fattibile, l’unico problema riguarda lo status di extracomunitario. Se la Juve vorrà riportarlo a Torino dovrà necessariamente liberare uno dei propri slot.