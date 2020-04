Paganini (Rai Sport): “Oggi novità importanti sul futuro di Icardi”

Sono ore decisive per Mauro Icardi. Stando a quanto riporta Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, in giornata arriveranno novità importanti sul futuro del centravanti argentino, in bilico tra Paris Saint-Germain e Inter. Ecco la rivelazione dell’esperto di mercato sul proprio account Twitter:

“Oggi dovrei avere news fresche dalla Francia su Icardi e i possibili scenari: se lo riscatta il Psg o se torna all’Inter”.

JUVE ALLA FINESTRA – Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, a monitorare con interesse la situazione c’è la Juventus del direttore sportivo Paratici. I bianconeri hanno posto Icardi in cima alla lista dei desideri per la prossima estate e attendono di sapere con chi dovranno trattare per studiare la giusta strategia di mercato.

La Juve preferirebbe imbastire la trattativa con il club francese, che da tempo monitora vari giocatori bianconeri, su tutti Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio. L’idea sarebbe quella di mettere a punto uno scambio di mercato per evitare di sborsare una cifra troppo elevata e tenere a bada il bilancio.

Paratici, però, è pronto a trattare con l’Inter qualora il giocatore tornasse a Milano. Anche in tal caso potrebbero finire sul tavolo varie contropartite tecniche, con i nerazzurri interessati a Cuadrado e Bonucci, pupilli di Antonio Conte.