Paganini (Rai): “United su Emre Can. A gennaio Matic potrebbe sbarcare alla Juventus”

Asse Manchester-Torino, lo United chiede Emre Can. In bianconero può arrivare Matic

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, sta cercando di sistemare in breve tempo il mercato in uscita. Piazzati Mandzukic e Perin, ora è il turno di Emre Can, che ha mercato sia in Francia (PSG) che in Inghilterra (Manchester United).

AGGIORNAMENTI – Stando a quanto riportato poche ore fa da Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai, tramite il proprio profilo Twitter, lo United ha chiesto il cartellino del centrocampista tedesco. Ecco quanto si legge:

“Buonasera. Ho avuto conferma poco fa che il #ManchesterUnited ha chiesto #EmreCan che interessa anche al #PSG con #Paredes alla #Juventus. Emre Can potrebbe entrare in un possibile discorso #Pogba per giugno. A gennaio invece potrebbe arrivare #Matic”.

OCCASIONE – In caso di partenza di Emre Can la Juve si tufferebbe sul mercato alla ricerca di un sostituto e il centrocampista serbo dello United potrebbe rappresentare una grossa opportunità. Matic è fuori dai piani dei Red Devils ed è in scadenza di contratto nel prossimo giugno, Paratici potrebbe portarlo a casa a gennaio per una manciata di milioni.