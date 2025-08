Napoli, addio ad uno dei grandi flop dell’annus horribilis: ADL riesce a ricavare quasi 10 milioni

Il Napoli e l’Ipswich Town hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento di Jens Cajuste in Inghilterra, dopo che il precedente tentativo di cessione al Besiktas, in Turchia, era sfumato. Il trasferimento potrebbe rappresentare una nuova opportunità per rilanciarsi, dopo un’esperienza al Napoli che non ha mai veramente preso quota.

Il centrocampista svedese, attualmente di proprietà del club partenopeo, è ora molto vicino al suo ritorno in Championship, con la maglia dell’Ipswich Town. Come riportato dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano su X, la trattativa si è conclusa sulla base di un prestito con una commissione di 2 milioni di euro e un’opzione di acquisto fissata a 7,5 milioni di euro, che diventerà obbligatoria nel caso in cui il club inglese conquisti la promozione in Premier League.

Al momento, resta da definire solo un ultimo dettaglio: il “sì” definitivo di Cajuste alla destinazione. Il calciatore starebbe valutando la proposta e, secondo quanto riferito, una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. L’Ipswich ha messo sul tavolo un contratto fino al 2029, offrendo piena fiducia al talento nordico.

Jens Cajuste è nato in Svezia da padre haitiano-statunitense e madre svedese. All’età di cinque anni si è trasferito in Cina con la famiglia, vivendo prima a Luoyang e poi a Pechino, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Nel 2009 è poi rientrato nel suo Paese natale, dove ha proseguito la sua crescita calcistica.