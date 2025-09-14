Napoli, Milinkovic Savic gioie e dolori: i tifosi del Torino ‘avvertono’ i napoletani

Napoli inarrestabile: gli uomini di Antonio Conte dominano al Franchi e piegano la Fiorentina con un netto 1-3. Intensità, qualità e fame di vittoria: gli azzurri hanno messo in campo tutto, lasciando i Viola senza armi per contrastarli. Solo un lampo di Ranieri ha permesso alla squadra di Italiano di segnare, complice un Milinkovic-Savic non impeccabile nell’occasione, anche se poi si è fatto perdonare con una grande parata su Piccoli.

Ed è proprio sul portiere che si sono posti dei dubbi. Sui social non hanno risparmiato giudizi taglienti: “Alterna miracoli a papere, con Meret eravate abituati troppo bene”, ha scritto un tifoso del Torino. “Non mi ha mai dato sicurezza, i piedi sono buoni ma tra i pali non convince! Meret è dieci volte superiore…”, scrive Mario I. su Facebook.

MILINKOVIC-SAVIC, GIOIE E DOLORI: GRANDI PRESTAZIONI LO SCORSO ANNO E PIEDI DA CENTROCAMPISTA. NON SEMPRE IMPECCABILE, PERO’, TRA I PALI

Le critiche a Milinkovic-Savic non cancellano però quanto fatto nell’ultima annata in granata, dove aveva mostrato continuità e parate decisive, guadagnandosi la fiducia di molti addetti ai lavori. Napoli oggi lo osserva con attenzione: i tifosi sono divisi, e per il portiere sarà fondamentale dimostrare di essere all’altezza della sfida.