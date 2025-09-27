Napoli, Antonio Conte ha un pupillo in squadra ed è napoletano

Pasquale Mazzocchi rappresenta una delle figure più particolari della rosa del Napoli di Antonio Conte. L’esterno campano, arrivato due anni fa, non ha trovato spazio in questo avvio di stagione, ma la sua presenza resta tutt’altro che marginale.

Pur non essendo tra i titolari fissi, il tecnico pugliese lo considera una pedina preziosa in caso di necessità. Conte ha ribadito più volte come Mazzocchi sia un calciatore pronto a dare il massimo quando chiamato in causa. La sua duttilità tattica, unita a un carattere umile e combattivo, lo rendono l’uomo ideale per affrontare situazioni di emergenza.

Ma il contributo di Mazzocchi non si limita al campo. Lo spogliatoio del Napoli lo riconosce come un punto di riferimento per il gruppo. La sua esperienza, l’attaccamento alla maglia e la capacità di mantenere compatto l’ambiente hanno un valore enorme, soprattutto in una squadra che ambisce a lottare su più fronti.

In questo senso, Pasquale Mazzocchi incarna alla perfezione la filosofia di Conte: spirito di sacrificio, disponibilità e mentalità vincente. Anche se le luci dei riflettori non sono sempre puntate su di lui, il suo apporto è silenzioso ma indispensabile. Napoli sa di avere un jolly affidabile, pronto a farsi trovare pronto quando il destino lo chiamerà in causa.