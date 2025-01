Pago, i motivi dietro la sua partecipazione al GF e a Temptation Island: “Non avevo più un euro”

Pago è tornato a far parlare di sé con la sua partecipazione a Ora o mai più, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il cantante sardo ha scelto di rimettersi in gioco e di raccontare con grande sincerità alcuni dei momenti più difficili della sua carriera.

“Non avevo più un euro” – Nella clip di presentazione, ha spiegato senza giri di parole che la sua partecipazione a reality come Temptation Island e Grande Fratello Vip era dettata da motivi economici. “Perché l’ho fatto? Non avevo più un euro”, ha detto, lasciando i telespettatori sorpresi dalla sua franchezza.

Non solo Pago ha parlato delle sue difficoltà economiche, ma anche altri artisti, come Matteo Amantia degli Sugarfree, hanno raccontato le proprie esperienze, facendo i conti con scelte sbagliate e flop che hanno segnato le loro carriere. Nel caso di Amantia, ad esempio, la decisione di intraprendere una carriera da solista dopo il successo con il gruppo si è rivelata un passo falso. Pago, invece, ha raccontato di aver dovuto affrontare una vera e propria crisi, arrivando a cantare per strada a Parigi per sbarcare il lunario. “Nelle strade di Parigi cantavo con un inglese maccheronico, se ci penso adesso rido, cantavo con l’accento sardo”, ha scherzato, ripensando con nostalgia a quei tempi.

Nel suo intervento a Ora o mai più, Pago ha voluto riflettere anche sul significato del “successo”. Per lui, il successo vero non è quello che si vede nei riflettori, ma quello che si prova dentro. “Per me il successo non ha nessun senso”, ha dichiarato. “Il vero successo è quello che provo dentro, altrimenti rincorriamo cose che arrivano e poi svaniscono”.

Nonostante questa visione, ha ammesso che il calo di popolarità non è facile da digerire. “Se canti davanti a dieci persone quando due anni prima ne avevi mille, ci rimani male”, ha confessato, raccontando come sia stato difficile per lui vivere il declino dopo il grande successo del brano Parlo di te.

Pago ha parlato anche dei suoi momenti più difficili, chiarendo che la sua partecipazione a Temptation Island è stata una scelta legata alla necessità di soldi. “Quando ho fatto Temptation Island, non avevo più un euro“, ha detto senza mezzi termini.

“Parlo di Te è del 2005, mentre Temptation era nel 2018. Fatevi due conti, quanti anni erano passati… non avevo un euro, niente”. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il cantante ha ribadito che la sua partecipazione a Ora o mai più è un’occasione per divertirsi e per vivere ogni momento come se fosse l’ultimo. “Mi aspetto di divertirmi come un pazzo”, ha concluso. “Voglio godermi ogni canzone. Siamo in competizione, non ci nascondiamo.”