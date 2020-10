Pago, la sua situazione con Serena: “Ho chiuso”

Dopo la sua partecipazione a Temptation Island e GF Vip, Pago è tornato al centro dei riflettori con Tale e Quale Show. Nonostante siano passati dei mesi, sono in molti che si chiedono come siano finite le cose tra Pacifico e Serena Enardu. A chiarire i dubbi è il cantante stesso in una recente intervista.

“Con Serena ho chiuso” – La storia tra Pago e Serena ha fatto parecchio discutere, facendo finire spesso l’ex coppia al centro del gossip. In una recente intervista al settimanale DiPiù, l’ex gieffino ha voluto rispondere alla domanda che da tempo girava sul web: com’è finita tra lui e la Enardu?

“Con Serena ho chiuso, lei fa parte del mio passato e non voglio più parlarne, non mi interessa. Detto questo, non rinnego nulla di quello che ho fatto nell’ultimo anno: in amore e non. Oggi sono solo e pronto a iniziare un nuovo legame”, ha così spiegato l’artista. Con queste parole, il cantante ha ufficialmente annunciato di aver chiuso il lungo e turbolento capitolo con l’ex fidanzata.

LE PAROLE DI SERENA – La gemella di Elga, dal canto suo, negli ultimi mesi si è trovata, insieme alla sorella, al centro della bufera mediatica. Recentemente si è detta provata per le ultime esperienze televisive e per la movimentata storia con Pago, finita dopo 7 anni d’amore.

“Non posso definire il mio cuore libero. Stiamo parlando di un rapporto molto lungo, non ti posso dire che ho chiuso un capitolo e liberato il mio cuore. Ci vuole tempo, ma sto bene”, ha ammesso l’ex protagonista UeD.