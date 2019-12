Pago: una nota artista sembra si sia infatuata del cantante

Sabato scorso, uno degli ospiti del salotto di Verissimo, è stato Pago. Il cantante, all’anagrafe Pacifico Settembre, è reduce dalla seconda edizione di Temptation Island Vip che ha visto naufragare la sua lunga storia con Serena Enardu. Inoltre, l’artista parteciperà al Grande Fratello Vip, condotto questa volta da Alfonso Signorini.

VERISSIMO – Durante la lunga intervista fatta da Silvia Toffanin, l’uomo si è lasciato andare. Ha parlato molto della sua ex fidanzata, Serena Enardu con cui ha vissuto una storia d’amore lunga sette anni, ma finita durante la partecipazione a Temptation Island Vip. Il cantante non ha potuto non parlare anche del figlio, nato da una precedente relazione.

Inoltre, Pacifico ha raccontato anche della sua gavetta nel mondo della musica, difficile per l’uomo che l’ha portato anche a dormire in strada. Ha parlato anche della sua infanzia per nulla facile e del padre.

CHI – Anche se Pago ha ammesso davanti le telecamere di Verissimo di amare anche Serena, il cantante è comunque finito al centro del gossip. Il settimanale Chi, ha infatti riportato una chicca che vedrebbe protagonista il futuro gieffino: “Il neo-concorrente del Grande Fratello Vip Pacifico Settembre, in arte Pago, dopo la rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip, è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età. In particolare c’è un’artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante e lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi. Ma lui, al momento, non cede.”