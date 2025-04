Paixao verso Napoli: ha dato l’okay al trasferimento

Accordo del Napoli con Igor Paixao, con cifre che ballano tra i 25 milioni richiesti dal Feyenoord per l’ala brasiliana. Il Napoli ha già raggiunto un accordo con Igor Paixao, l’ala brasiliana. Il Feyenoord chiede 25-30 milioni di euro

Igor Paixão è considerato una forza inarrestabile per il Feyenoord e probabilmente si trasferirà. Gli ex giocatori Diego Biseswar e Nasser El Khayati, entrambi olandesi e vicini all’ambiente Feyenoord, concordano sul suo potenziale trasferimento. El Khayati suggerisce il Napoli come tappa ideale per Paixão, sottolineando la storia del club nell’acquisto di ali simili, come Lorenzo Insigne.

Igor Paixão, attualmente in forma al Feyenoord e recentemente nominato giocatore del mese della Eredivisie per il mese di marzo, è stato collegato a un trasferimento al Napoli. Se il Feyenoord deciderà di venderlo quest’estate, si prevede che cercherà un sostituto diretto, anche se non sono stati fatti nomi specifici. Igor Paixão è oggetto di interesse da parte del Napoli da tempo. Il Feyenoord chiede “una cifra consistente” per prendere in considerazione la sua partenza. Una cifra di trenta milioni di euro non sarebbe sufficiente.

Le ultime

A parlare della situazione il giocatore Niccolò Ceccarini. Ecco cosa ha detto: “Salgono le quotazioni di Igor Paixão del Feyenoord. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento. Un affare che si potrebbe concretizzare per 25 milioni di euro. Infine, come detto, un altro obiettivo è fare un colpo a centrocampo. Frattesi e Pellegrini restano due idee ma il Napoli non ha abbandonato anche altre due piste. La prima porta a Gabri Veiga dell’Al-Ahli. L’altra pista seguita dal Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è quella di Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Tante le situazioni in divenire in uscita con il futuro di Ngonge e Billing ancora da chiarire. Okafor tornerà invece al Milan, Marin a fine stagione con ogni probabilità lascerà il Napoli”.