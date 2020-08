Palafitness contagiata, la palestra di Latina chiusa per sanificazione

I contagi continuano a diffondersi senza tregua nell’Italia. Stavolta è toccata alla palestra di latina, Palafitness. Quest’ultima è diventata zona infetta a causa di una ragazza ignara di essere positiva al COVID-19.

IL RITORNO DALLA CROAZIA – Da quanto emerso l’altro ieri, in data 7 agosto, una ragazza avrebbe inconsapevolmente infettato la struttura, dopo una lunga seduta di allenamento. Era appena tornata da un viaggio in Croazia e non dimostrava per niente i tipici sintomi del coronavirus. Perché? Semplicemente perché dal recente tampone effettuato su di lei, è risultata asintomatica. Ignara quindi del pericolo che rappresentava, la ragazza ha continuato la sua vita come se niente fosse. Il tutto rispettando comunque le norme anti-COVID, fino al fatidico momento in cui le autorità sanitarie le hanno annunciato la brutta notizia.

Il passo successivo è stato quello di ricostruire i suoi spostamenti e avvertire immediatamente tutte le strutture con cui la ragazza era entrata in contatto. Tra queste, appunto, figura la palestra di Latina sopracitata.

PARLA LA PALESTRA PALAFITNESS – Preoccupati, i proprietari del Palafitness hanno fatto una dichiarazione sui loro social. Questo onde evitare danni a livello commerciale ed economico, potenzialmente provocati dalla notizia. Ecco cosa dicono.

«Stiamo già provvedendo a seguire le direttive del caso e al massimo entro lunedì potremo riaprire e ripartire con le nostre attività. Per quanto riguarda il personale, il trainer che ha fatto lezione lunedì si è già sottoposto al tampone presso un ospedale romano ed è risultato negativo mentre gli altri componenti dello staff provvederanno a sottoporsi allo stesso esame nei prossimi giorni».