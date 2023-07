Palinsesti Mediaset, Maria De Filippi supera la concorrenza: ecco quando partiranno i suoi programmi

In questi giorni, non si è parlato altro dei palinsesti televisivi, soprattutto quelli di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha rivoluzionato completamente l’emittente televisiva affermando di voler puntare su più contenuti di qualità e meno trash. Maria De Filippi resta la regina indiscussa con tutti i suoi programmi ma i telespettatori hanno dovuto dire addio a molti protagonisti come Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

La De Filippi supera la concorrenza

Confermato nel palinsesto Mediaset della prossima stagione Uomini e Donne, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Il programma sarebbe dovuto iniziare il lunedì 18 settembre ma Pier Silvio ha deciso di anticipare di ben una settimana, ovvero l’11 settembre. Perché questa decisione?

Pare che Mediaset voglia superare la concorrenza e farsi sentire forte e chiaro: in onda su Rai Uno, in quella settimana, inizierà il programma di Caterina Balivo intitolato La Volta Buona. La decisione di anticipare Uomini e Donne, dunque, potrebbe essere legata proprio a questo.

Si tratta di una scelta strategica per contrastare la concorrenza della Rai, la quale a sua volta ha presentato il proprio palinsesto. Le prime registrazioni di Uomini e Donne sono fissate per fine agosto, nello specifico 28 e 31. Ritroveremo vecchi protagonisti e nuovi tronisti.

Per quanto riguarda il ruolo degli opinionisti, invece, era circolata una voce secondo la quale Tina Cipollari avrebbe ceduto il suo posto per intraprendere una conoscenza nel parterre femminile e trovare l’amore. Nulla di più falso, la donna sarà tra gli opinionisti assieme a Gianni Sperti e Tinì. Confermati nel parterre anche Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Inoltre, potrebbe tornare una ex dama, ma non si conosce la sua identità per ora.