Raffaele Palladino potrebbe ritrovarsi a fare nuovamente un grande salto di panchina. L’allenatore di origini napoletane potrebbe ritrovarsi ad allenare proprio gli azzurri nella prossima stagione

Se salta Conte…

Aurelio De Laurentiis lo ha detto che, secondo lui, Conte “non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di lavoro per costruire un Napoli fortissimo… è pur sempre una sua creatura. Quindi ucciderebbe il suo bambino, abbandonandolo proprio all’ultimo minuto. Oppure… decide subito e dice ‘Vorrei andare’. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli”.

Parole abbastanza forti ma che continuano ad avere un forte seguito mediatico, visto che le voci di addio del tecnico sono ancora costanti e i partenopei necessitano di un nuovo eventuale allenatore.

Il sogno

Il sogno di Aurelio De Laurentiis, nel caso in cui salutasse Antonio Conte, resta Raffaele Palladino. Il tecnico dell’Atalanta potrebbe dire addio agli orobici e se arrivasse la chiamata dei partenopei ci potrebbe seriamente pensare. Dietro di lui, però, c’è quella che appare l’offerta più allettante per ADL: Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna appare come la sfida più grossa per il presidente degli azzurri: un tecnico da lanciare definitivamente e che potrebbe dare continuità di gioco maggiore all’operato di Conte.