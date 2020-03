Palma Campania, arriva l’ordinanza: chiusura domenicale per tutte le attività

Supermercati, negozi di alimentari e non solo. Il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma ha firmato in data odierna l’ordinanza che impone a tutte le attività del comune la chiusura domenicale. Tale decisione arriva ovviamente come provvedimento al fine di arginare il dilagante diffondersi del Coronavirus.

Lo stesso Donnarumma ci ha tenuto a chiarire meglio il provvedimento, spiegando che: “Si tratta di una misura tesa a contenere meglio gli assembramenti ed evitare i contatti”. Ovviamente una misura preventiva che non deve causare alcun panico. Poi continua: “La spesa è possibile farla ma solo nel proprio comune, dal lunedì al sabato“.

La misura presa in quel di Palma Campania non è la sola ma va rivista nel quadro complessivo di direttive atte a limitare quanto più possibile i vari assembramenti. In tale operazioni la regione Campania sembra essere più restrittiva rispetto ad altre zone d’Italia, dove invece alcune direttive non sono state prese in considerazione.

Nella stessa direzione va ad esempio la richiesta di De Luca di intervento da parte dell’esercito in zone cruciali del territorio campano. Inoltre appaiono unici in Italia i divieti, vigenti in Campania, di consegne a domicilio di alimentari e di sport praticati all’esterno a distanza di sicurezza.