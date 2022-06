PALMARIA – fuori il primo singolo in italiano Odissea / Astronave

Esce oggi, giovedì 16 giugno su tutte le piattaforme digitali per peermusic ITALY Odissea / Astronave il primo singolo in italiano dei Palmaria, duo formato da Francesco Drovandi e Giulia Magnani che negli ultimi anni si è imposto nella scena alt-pop internazionale.

Un’astronave partita verso nuovi orizzonti e nuovi approdi che si lascia dietro di sé la scia della propria odissea personale.

Odissea / Astronave è una spinta a trovare il coraggio di uscire dalla propria comfort zone, prendersi dei rischi per poter raggiungere i propri obiettivi, non importa se ambiziosi o non convenzionali. A volte la destinazione potrebbe essere inaspettata ma rivelarsi ancora più spettacolare di quei sogni che sembravano irrealizzabili.

Con l’uscita del loro primo singolo in italiano il duo apre così un nuovo capitolo della propria carriera artistica, il primo tassello di una nuova avventura che li porterà ad esplorare e confrontarsi con la propria lingua, fino all’uscita del loro prossimo lavoro discografico.

Bio

Palmaria è il duo formato da Francesco Drovandi e Giulia Magnani. Nati in Liguria, vicino l’isola da cui prendono il nome, hanno fatto di Londra la casa per creare la loro musica. Se si riuscissero a immaginare i The xx che incontrano Sylvan Esso che incontra Little Dragon in una gita sulla costa italiana, quello che si otterrebbe è il sound dei Palmaria, in due parole Alt-pop, quello più raffinato e ipnotico.

La loro carriera inizia nel 2017 quando pubblicano l’EP di debutto Swim, disco che ha raggiunto oltre un milione di stream su Spotify e che ha ricevuto il supporto di network inglesi come Complex, Clash, BBC 6 Music, Amazing Radio e molte altre. Nel 2019, Giulia e Francesco spingono la loro poetica verso un nuovo livello artistico con la pubblicazione di nuovi singoli, inseriti nelle principali playlist editoriali di riferimento e in rotazione nei maggiori programmi musicali inglesi come Jamz Supernova su BBC Radio. A giugno dello stesso anno, il loro primo concerto da headliner a Londra, al Servant Jazz Quarters, si rivela un enorme successo, registrando il tutto esaurito con settimane di anticipo. Nei mesi successivi, la loro musica viene scelta da colossi come H&M, Starbucks per i loro store e inserita nella playlist di COLORS Berlin. L’8 novembre 2019, dopo un’emozionante estate di live come al Wilderness Festival, esce il secondo EP Grow, presentato ai fan con uno speciale concerto al The Waiting Room, celebre club londinese. Nell’aprile 2020, dopo l’uscita del singolo Eden e l’annullamento del loro primo tour negli Stati Uniti a causa della pandemia, i Palmaria decidono di tornare in studio dove registrano il loro terzo EP Crystallize, pubblicato poi nel novembre 2021, e seguito da una serie di concerti in tutta Italia e nel Regno Unito. I brani dell’EP sono stati presentati da pubblicazioni come Notion, Wonderland, Ones to Watch, Wordplay Magazine, KCRW e CLASH, entrando, ancora una volta, nelle principali playlist di settore.