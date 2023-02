Palmeri: “Crescono i bisbigli, è scesa in campo la politica”

Possibile revoca della pena ai bianconeri, che potrebbero ritrovarsi nuovamente ad avere i propri 15 punti in classifica

La Juventus potrebbe ritrovarsi a riprendersi i 15 punti persi a causa della giustizia sportiva. I bianconeri non hanno digerito la decurtazione, con il ricorso al collegio del Coni che saprà dirci di più.

Intanto Bonolis ha attaccato la società bianconera: “Se le cose di cui sono accusate sono vere, devono ringraziare il cielo per i 15 punti di penalizzazione. Il problema vero l’avranno con la Consob se le cose stanno come letto sui giornali. Non si possono dare 15 punti di penalizzazione: mettere a posto un bilancio per 3-4 anni, correggendolo e sistemandolo, a quel punto conviene. Se commetti un reato e hai la fedina penale pulita, la pena è lieve. Se invece la cosa è reiterata, a un certo punto deve pure arrivare la bastonata. Poi bisogna vedere se prevarrà la giustizia o l’economia”. A parlare della situazione anche Tancredi Palmeri.

Ecco cosa ha detto Palmeri

“Crescono i bisbìgli su una probabile revoca della penalizzazione alla Juventus. Nelle camere del potere la famiglia Elkann Agnelli si starebbe muovendo poderosamente, smuovendo la politica scesa in campo prepotentemente. Anche così si spiegano le uscite di Salvini e Abodi. In qualsivoglia altro paese civile, i crimini commessi avrebbero, ipso facto, comportato sanzioni esiziali per la società e misure cautelari per i dirigenti. Ma siamo in Italia, paese in cui se il piccolo bottegaio evade per sopravvivere, vien costretto a chiudere. Mentre la Juventus. Purtroppo per la Sampdoria la Serie B o le penalizzazioni saranno il minore dei problemi. Qua la difficoltà è proprio la sopravvivenza”.