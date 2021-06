Palmeri: “La Juve spera di liberarsi di Ronaldo. Mendes l’ha proposto al PSG”

Il futuro di Cristiano Ronaldo è tutto da scrivere, ma al momento ci sono buone possibilità che possa essere lontano da Torino. Il fuoriclasse portoghese non è più inamovibile e, stando a quanto riportato da Tancredi Palmeri nel suo editoriale su TMW, i bianconeri sperano di trovare un acquirente:

“La Juventus spera ormai di liberarsi di Cristiano Ronaldo: costo insostenibile soprattutto per il rendimento non all’altezza in Champions, lì dove avrebbe dovuto incidere.

Mendes ha avuto incarico totale di trovare la nuova casa: che il Real Madrid abbia detto di no è cosa nota (e questo nonostante il ritorno del suo ex sodale Ancelotti).

Il Manchester United si dimostra possibilista in caso di taglio dello stipendio del 50% e Cristiano Ronaldo non ha più rifiutato nettamente come fatto in principio, ma ancora non è riuscito a digerire il concetto di valere la metà di quanto valesse il giorno prima.

E allora superJorge ha per l’ennesima volta bussato alla porta del PSG, dove già era passato nel 2018 senza successo, prima che la Juve si facesse avanti. Proposto Cristiano, senza tagli particolari ma giusto con una sforbiciatina, e per curarsi dell’eventuale perdita di Mbappé.

Il PSG per ora non si è detto interessato, ma Mendes è pronto a rifarsi vivo per eventualmente consolare una Parigi abbandonata dal suo amore giovane”.