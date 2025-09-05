Palmieri: “Certo che è assurdo che il Milan si faccia beffare dal Napoli”

Il club azzurro ha chiuso l’operazione portando a casa uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo: Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, a lungo inseguito anche dal Milan, ha scelto di sposare il progetto del Napoli, rinforzando così l’attacco di Antonio Conte.

Una mossa di mercato che ha sorpreso molti addetti ai lavori, vista la necessità del Milan di assicurarsi un centravanti di livello. Il giornalista Tancredi Palmeri, attraverso il suo profilo X, non ha nascosto il proprio stupore: secondo lui, il club rossonero si è fatto clamorosamente sfuggire un’occasione che andava chiusa senza esitazioni.

Queste le dichiarazioni di Palmieri dei giorni scorsi “Certo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund è assurdo. Il Napoli va su Hojlund per esigenza post-Lukaku e dopo aver già fatto po’ po’ di mercato e dopo essersi già assicurato Lucca. Il Milan ha bisogno del titolare, è da tutta l’estate che lo cerca, e concede un vantaggio diretto su un obiettivo che era obbligata a concludere. Totalmente assurdo”.

Il Napoli, invece, dopo aver già accolto Lucca e aver dovuto fare i conti con l’infortunio di Lukaku, ha piazzato un colpo che cambia gli equilibri offensivi della squadra. Hojlund rappresenta presente e futuro, un investimento pesante che dà ulteriore forza al reparto avanzato azzurro.