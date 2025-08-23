Palmieri: “Sassuolo-Napoli, ad ogni contatto i calciatori si buttano per terra”

Tancredi Palmeri ha analizzato con durezza la direzione arbitrale di Sassuolo-Napoli, partita che ha sollevato più di una perplessità dal punto di vista della gestione dei falli. Secondo il giornalista, l’arbitro Rapuano avrebbe adottato un metro di giudizio poco convincente, favorendo un gioco spezzettato e ricco di interruzioni.

Il cronista ha voluto sottolineare come la gara sia stata caratterizzata da numerosi episodi in cui i contatti, anche minimi, abbiano portato a decisioni immediate da parte del direttore di gara. Un atteggiamento che, a suo avviso, ha inciso negativamente sul ritmo dell’incontro e sulla possibilità per le squadre di mantenere continuità nella manovra.

Palmeri non ha usato mezzi termini, affermando: “Ma che maniera troppo italiana di arbitrare Rapuano, a ogni contatto un giocatore si butta per terra e lui fischia subito fallo.” Un commento che evidenzia la sua insoddisfazione verso un arbitraggio che, a suo dire, rispecchia un difetto strutturale del nostro calcio.

Le parole del giornalista hanno trovato eco anche tra molti tifosi, che sui social hanno condiviso lo stesso punto di vista, lamentando una gestione troppo severa e al tempo stesso poco equilibrata. Il dibattito resta acceso e si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul modo di arbitrare in Serie A e sulla necessità di garantire un gioco più fluido e spettacolare.