Pamela Camassa, conferma la sua nuova frequentazione: la reazione di Filippo Bisciglia

Pamela Camassa, dopo la fine della sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, ha riaperto le porte del suo cuore. La showgirl, recentemente, è stata beccata in giro con il suo nuovo compagno, Stefano Russo.

Le immagini pubblicate dalla rivista “ChiMegazine” non lasciano ombra di dubbio. I due sono stati fotografati mentre erano avvolti in un bacio passionale. La conferma, in realtà, è arrivata dalla stessa Camassa. Pamela ha rivelato a Gabriele Parpiglia di essersi tuffata in una nuova storia d’amore.

Le sue parole:”Ci siamo frequentando. Si riparte con un nuovo capitolo di vita”. Queste sono state le uniche dichiarazioni rilasciate dalla showgirl. Molti dubitano che ce ne saranno altre in futuro. Lei e Filippo hanno sempre vissuto la loro relazione, lontano dalle luci dei riflettori.

Lo stesso conduttore di “Temptation Island” ha spiegato che continuerà a comportarsi come ha sempre fatto: ”Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”. A dir il vero, il presentatore si distingue dalla restante parte del mondo dello spettacolo. Molti volti famosi, non appena tornano single, non vedono l’ora di raccontare al pubblico i motivi che si nascondono dietro alle rotture.

Tra Filippo e Pamela continuerà a regnare una sola parola: “privacy”. In fondo c’era da aspettarselo. I due, infatti, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, dopo diverso tempo dall’effettiva decisione.