Pamela Perricciolo, insieme a Sorge tornano a parlare di Adua e Garko: “Lei era a conoscenza della sua omosessualità”

In questi giorni si è molto discusso dell’Ares Gate, dove in mezzo ci sarebbero finiti volti molto noti della televisione. A fare delle rivelazioni inaspettate è Pamela Perricciolo, insieme a Maurio Sorge. In una diretta Instagram i due hanno molto parlato di Adua Del Vesco e Gabriel Garko, protagonisti del gossip per il coming out di quest’ultimi. A tal proposito, i due avrebbero mosso delle pesanti accuse nei confronti della gieffina.

“Hanno preso in giro tutti” – La quarta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì scorso è stata molto toccante e ricca di momenti emozionanti. A lasciare senza parole è stata la lettera che Gabriel Garko ha letto alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, decidendo di fare coming out.

A parlare di ciò e tutto ciò che concerne l’Ares Gate, caso che hanno fatto scoppiare Adua e Massimilliano Morra all’interno dell casa, sono Pamela e Maurizio. In una diretta Instgram, i due hanno affrontato il caso che coinvolgerebbe una lunga serie di attori che hanno fatto parte di questa casa di produzione. Stando a quanto rivelato dalla stessa Perricciolo, il coming out di Garko sarebbe stato un diversivo per spostare l’attenzione dal caso mediatico creatosi attorno all’Ares Gate: “Il coming out di Gabriel Garko è stato messo in mezzo per non parlare dell’altra cosa”.

La protagonista del caso Caltagirone ha però voluto chiarire la questione della setta: “Però non era una setta, questi dicevano alla gente ‘se vuoi lavorare devi fare certe cose’ e i vip in questione accettavano. Mica sono stati obbligati. Non chiamiamoli vittime, loro erano parte di quel sistema“. Stando quindi a quanto dichiarato dalla donna, Adua e Gabriel non sarebbero stati obbligati a fingere, ma avrebbero accettato tutto ciò per trarne dei vantaggi quali la visibilità data dal gossip.

Maurizio Sorge è inoltre intervenuto sempre sui due, accusandoli di aver preso in giro i telespettatori del GF Vip. L’uomo ha infatti accusato la Del Vesco di essere stata fin dal primo momento a conoscenza dell’omosessualità dell’attore, ma di aver comunque accettato di mantenere il segreto insieme a Garko.