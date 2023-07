Pamela Prati, l’ultima segnalazione sulla sua nuova storia: “È fake al 100%”

Nei giorni scorsi a spiazzare la cronaca rosa sono stati gli scatti che vedono protagonista Pamela Prati con la sua nuova fiamma. L’ex volto del GF Vip è stata avvistata in compagnia di Simone Ferrante, un giovanissimo modello che avrebbe fatto breccia nel cuore della donna. Nelle ultime ore, però, è emersa una segnalazione che vedrebbe totalmente falsa questa storia d’amore.

“È fake al 100%” – Nell’ultimo numero di Diva e Donna sono stati resi noti degli scatti che vedono la Prati e la sua nuova fiamma scambiarsi dei baci passionali. Questa nuova storia d’amore è ovviamente finita non solo al centro dell’attenzione, ma anche delle critiche per via della grande differenza d’età.

Dopo il caos che si è scatenato dopo il lancio dello scoop, sono iniziate ad emergere delle indiscrezioni sulla nuova fiamma di Pamela. A parlarne è stata Deianira Marzano, riportando la segnalazione di una collega di Simone. L’esperta di gossip, attraverso le sue IG Stories, ha pubblicato l’inaspettata indiscrezione:

“Ciao Deia come vedi sono una modella, ti posso assicurare che questa storia è fake al 100% visto che lui non ha mai nascosto i suoi gusti verso lo stesso sesso, anzi fino a poco tempo fa era anche fidanzato e credo ci stia ancora insieme. Mi meraviglio che con la cosa risaputa si metta a fare queste pagliacciate”.

Ad intervenire è stato anche Amedeo Venza, concordando su quanto riportato dalla collega. Sono molti, inoltre, a credere che non sia affatto reale questa nuova coppia. Non resta altro, quindi, che attendere e vedere come si evolverà questa nuova love-story.