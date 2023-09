Pamela Prati è tra le showgirl più chiacchierate degli ultimi tempi. La sua vita sentimentale continua ad essere protagonista di molte copertine di gossip. Come dimenticare la sua presunta relazione con Mark Caltagirone? Per mesi questa storia ha occupato i salotti di Canale 5, coinvolgendo e appassionando il pubblico a casa.

A quanto pare per Pamela il tempo dell’amore non finisce mai. Dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove sembrava ci fosse del tenero con Marco Bellavia, la Prati ha completamente cambiato strada. Nella sua vita sembrerebbe essere scoppiata una nuova e travolgente tempesta d’amore.

Pamela Prati e Simone Ferrante: la verità

Si chiama Simone Ferrante, il giovane modello di 19 anni che ha conquistato il cuore della bella Pamela. A fare da centro a questa possibile nuova storia d’amore, una verità inevitabile: i due hanno ben 45 anni di differenza.

Pamela proprio sulla questione ha più volte sottolineato: “Non mi piace definirlo Toy Boy. Io non penso che le persone siano giocattoli e per me la differenza d’età non conta”. Per il gossip però, questa affermazione non è sufficiente, proprio perché non si può non considerare il passato di Pamela e tutte le fake news sul suo conto.

Nel mondo dello spettacolo infatti è sempre più frequente il desiderio di fingere storie d’amore coinvolgenti solo per potersi aggiudicare qualche copertina in più. Sarà questo il caso della Prati o la storia con Simone è assoluta verità? Tutto sarà definito nei prossimi mesi, quando il gossip inevitabilmente abbasserà i riflettori su questa storia per dedicarsi ad altro.