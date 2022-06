Panchina Juventus: Allegri va via?

Dopo la stagione deludente della Juventus, quarto posto in campionato ed eliminazione agli ottavi, Massimiliano Allegri sembrerebbe aver chiesto alla dirigenza bianconera cinque rinforzi: un terzino, un centrocampista, due esterni di attacco e un vice Vlahovic. Paul Pogba e Angel Di Maria sembrano gli uomini più vicini a vestire la maglia della Juve, anche se questi giocatori potrebbero non bastare a rendere felice mister Allegri.

Nel frattempo a dar grattacapi alla squadra di Torino è una foto che circola sul web che raffigura Allegri a Montecarlo in compagnia del direttore sportivo del PSG Luis Campos. La foto ovviamente non è stata affatto gradita dalla dirigenza juventina, non tanto per le possibili evoluzioni in ottica mercato, ma dal punto di vista mediatico.

Sul web la notizia ancora fa discutere: “Tranquillo che Max non si schioda da Torino, ha un contratto d’oro e una stampa che se lo coccola, chi glielo fa fare ad andare via? Dove trova delle condizioni più favorevoli?” oppure: “Ma figurati se se ne va. Dove trova dei giornalisti così asserviti che gli lasciano dire le peggio stupidaggini senza ribattere? Tifosi che lo difendono nonostante evidente fallimento?”

E’ stato solo un incontro tra vecchi amici quello tra Allegri e Campos? Oppure c’è altro? Pare che i parigini avessero offerto all’allenatore italiano un triennale da 12 milioni l’anno che mister Allegri avrebbe rifiutato dando fiducia al progetto della Juventus. Per la seconda volta, dopo il no al Real di qualche anno fa, il mister mette davanti a tutti i bianconeri.

Nel frattempo sembra che i rapporti tra Antonio Conte e la Juventus siano tornati ottimi e che un giorno potrebbe tornare. Se la panchina di Max Allegri saltasse l’idea Conte non sarebbe affatto male, anzi potrebbe essere gradita da tutti. E con Pogba e Conte la Juve potrebbe ritornare a sognare.