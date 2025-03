Panchine bollenti in Serie A: Pioli vicino all’Atalanta, incognita sul futuro di Conte

Il valzer degli allenatori in vista della prossima stagione potrebbe riservare importanti sorprese, con diversi club di vertice pronti a cambiare guida tecnica.

Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia nel corso del Processo di Biscardi su Netweek, uno degli scenari più concreti riguarda Stefano Pioli, dato all’80% come futuro allenatore dell’Atalanta.

Antonio Conte resta in bilico

Discorso più complesso per il Napoli, dove il futuro di Antonio Conte rimane in bilico. Bargiggia ha ricordato come il tecnico pugliese potrebbe decidere di lasciare a fine stagione, ipotizzando persino l’esistenza di una clausola che gli consentirebbe di svincolarsi entro aprile previo avviso alla società.

In tal caso, uno dei nomi in lizza per sostituirlo sarebbe Gian Piero Gasperini, storico pallino di Aurelio De Laurentiis, già contattato in passato sia prima dell’arrivo di Conte che ai tempi del post-Mazzarri.

Futuro incerto anche per il Milan

Per quanto riguarda il Milan, il futuro appare ancora incerto. L’ipotesi Sergio Conceição sembra perdere quota, mentre prende sempre più piede l’idea che Roberto De Zerbi possa essere il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Pioli. Nei prossimi mesi, le big della Serie A potrebbero dunque essere protagoniste di una vera e propria rivoluzione in panchina.