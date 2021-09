Pandemia e make-up, come è stato il 2021

Sicuramente durante il lockdown nel 2020 le vendite del make-up hanno subìto un forte arresto, perché truccarsi sembrava inutile. Con il passare dei giorni invece, truccarsi è diventato per molte persone un modo di suddividere la giornata.

Nonostante una fase di innegabile calo delle vendite durante il periodo di lockdown quindi, in realtà la voglia di “sentirsi belle” ha poi prevalso sulla riduzione di vita mondana che il Coronavirus ha causato e le donne non hanno rinunciato al make-up.

Così nel 2021 il settore del make-up ha ripreso forza, in particolare (ma non solo) con i prodotti per gli occhi. I prodotti più venduti dell’anno sono infatti:

Eyeliner

Mascara

Ombretti

Lozioni e detergenti per il viso

Prodotti per capelli

I prodotti di make-up sono tantissimi sul mercato, così come anche le marche. Proprio per questo saper scegliere quelle giuste è fondamentale, sia per ottenere l’effetto che desideri, sia per rispettare la tua pelle e fare in modo che non venga rovinata nel tempo da prodotti aggressivi.

Ad esempio Nabla (title=“nabla”) è uno dei maggiori brand italiani di make-up professionale, un’azienda 100% cruelty free e vegan per la maggior parte dei prodotti. I suoi prodotti si distinguono perché sono in grado di dare vita a texture interessanti, a finish innovativi e sono frutto di uno studio cromatico approfondito per ogni prodotto.

Questa e molte altre marche sono facilmente acquistabili anche online in siti e-commerce di rivenditori professionali e con anni di esperienza, come Bio Boutique La Rosa Canina: un negozio on-line che si pone l’obiettivo di essere molto più di un semplice shop, un punto di riferimento nel settore del beauty in Italia e non solo, dove trovare ogni giorno tutto ciò che occorre ai prezzi più vantaggiosi.

Scegli i giusti prodotti di make-up per ogni occasione e preparati a sorridere!

Per i lettori di DailyNews24 il negozio online Bio Boutique La Rosa Canina ha riservato uno speciale codice sconto: DAILYNEWS15 del 15% valido su migliaia di cosmetici & make-up… approfittane subito!