Panificio Giantomasi: quando la tutela del territorio dà il via a prodotti come un tempo

Ruviano, provincia di Caserta. Comune di poco più di 1500 abitanti, con un centro storico favoloso che fa tornare indietro le lancette del tempo. Qui ci sono aziende che fanno della tradizione culinaria un vero e proprio stile di vita e una missione.

Tra queste, c’è il panificio Giantomasi, in via Nazionale 45, a pochi passi dal centro cittadino. Basta entrare nell’ampio parcheggio e già è possibile essere ‘immersi’ in profumi e aromi inconfondibili.

Sono diversi i prodotti che nascono da qui, direttamente alla fonte. Il prodotto forte per il panificio Giantomasi è sicuramente il pane. Di una bontà, di un aroma, di un gusto unico. Qui, infatti, viene sfornato il buon pane di una volta, realizzato artigianalmente, a lievitazione naturale con pasta madre e con farine integrali e grano tenero. Per tutto lo staff, fare il pane, impastare acqua e farina è un atto creativo, che contiene in sé un qualcosa di demiurgo, in quanto implica il pieno controllo dei quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria.

La fragranza del pane che viene dal risultato finale è un piacere che avvolge i sensi e la mente. Il pane inteso in questo modo è una vera e propria arte, un lavoro fatto di manualità e tradizione. Un simbolo di comunità e religioni.

La ricerca degli ingredienti è la base su cui poggia il progetto che punta alla cooperazione dei prodotti locali, alla riscoperta e salvaguardia delle risorse naturali e degli antichi sapori.

Le ricette sono frutto di un’ampia fase di sperimentazione e attenta ricerca dei prodotto del territorio campano e casertano. Si punta sulla qualità, con l’obiettivo di rispettare gli ingredienti, collaborando con tante piccole aziende del territorio, che presentano grandi valori umani, oltre che capacità produttive.

I prodotti agroalimentari sono la memoria e la ricchezza del territorio, un patrimonio di tradizioni, gesti, un vero e proprio giacimento di specialità alimentari e tradizioni culinarie da scoprire e imparare a conoscere e valorizzare.

Amore per il territorio significa anche sperimentare l’accostamento di sapori e tradizioni. E da questo accostamento sono nate delle collaborazioni con aziende locali, tutte unite da un unico filone: il rispetto per la natura, per i luogo, per il posto che li ospita.

Le (tante) collaborazioni del panificio Giantomasi

Il panificio Giantomasi collabora con diverse realtà. La sinergia è un fattore molto importante che, poi, dà il via a numerosi prodotti. Ecco le collaborazioni più importanti

Biocle – Agricoltura Guarnieri

Azienda che si trova a Puglianello, provincia di Benevento, che nasce per portare a tavola i sapori di un tempo, “come la natura vuole” è il motto di questa azienda attenta ai principi di sostenibilità e legati a un’agricoltura di tipo biologico. Il prodotto che nasce da questa collaborazione ha un sapore ricco, avvolgente e raffinato dello zafferano con la vellutata cremosa e delicata a base di zucca e uniscono per dare vita a un tarallo reso originale dalla sua friabilità e dal gusto raffinato. Per rivivere quei sapori imperdibili della tradizione.

Azienda agricola Coppola Gianluigi

Qui siamo a Ruviano e l’azienda si occupa soprattutto della coltivazione della cipolla Alifana, presidio slow food, sul territorio appunto di Ruviano. L’azienda segue una coltivazione biologica senza uso di sostanze chimiche. Il prodotto che nasce da questa collaborazione è un tarallo perfetto per chi ama il gusto intenso, dolce e aromatico delle cipolle alifane, abbinato alla bontà della farina di grano tenero antico di Masserie del Sesto e dei semi che ne esaltano sapore e profumo.

Saecularis

In uno dei territori, in prevalenza collinare, che nasce uno dei prodotti più interessanti, dove l’ingrediente utilizzato ha la peculiarità di essere una varietà autoctona unica, l’oliva caiazzana presidio slow food, con un intenso colore violaceo fino al nocciolo.

Masserie del Sesto

Pietravairano, provincia di Caserta. Dalla collaborazione di questa azienda nascono i ceciotti, dall’unione di grani antichi e farina di ceci di Teano, presidio slow food. L’amore per il proprio territorio, la cura e l’attenzione delle materie prime sono i presupposti che portano panificio Giantomasi e Masseria del Sesto a collaborare per condividere la passione per queste terre. Pietravairano è un territorio di tradizioni, storia da scoprire anche attraverso le sue peculiarità gastronomiche. Masserie del Sesto è il luogo ideale per immergersi nella cultura e nei sapori della zona. Da questa collaborazione nascono anche i morsetti, un abbinamento molto ricco, di una raffinatezza unica, presenta un sapore equilibrato, concreto e incisivo, esaltando il sapore finale dello zafferano e della nocciola. Parliamo adesso del grano antico, prodotto dalla Masseria, ossia solina gentilrosso e romanella. Richiede un processo di lavorazione più lento e accurato, conservando tutte le proprietà organolettiche e un profumo che lo contraddistingue dai grani moderni. Dalla miscela di questi chicchi viene creata una farina dall’aroma intenso che risvegliano emozioni dimenticate. Coltivare grani antichi significa tutelare le biodiversità, un impegno verso il territorio.

Le piracante

È un b&b che si trova a Caiazzo, provincia di Caserta, immerso nella natura, per assaporare delizie locali come i cantucci con farina di grani teneri antichi e melata di bosco, un prodotto unico dall’estro della natura con una grande ricchezza aromatica.

Miele Caiatinus

Dalla collaborazione con questa azienda nascono i cantucci. La mielata di bosco è un miele non pastorizzato che racchiude i sentori del territorio delle colline caiatine. Dal sapore caramellato, maltato, denota una mescolanza di aromi sorprendenti. Dolcezza accompagnata da una leggera nota acidale.

Il Foro dei Baroni – Pane e Gastronomia

Bottega di altissimo livello a Sant’Agata de’ Goti (Benevento), collaborazione prestigiosa con cui vengono forniti alcuni prodotti per dar vita alla creazione di nuove ricette con lo chef Raffaele D’Addio e del suo staff, lasciando inalterata la genuinità e la fragranza degli antichi sapori.

Holiday Inn a Nola

Nel famosissimo brand di strutture ricettive nel napoletano, l’azienda propone i taralli con sugna, pepe e mandorle.

Un occhio anche all’estetica

Spazio anche all’estetica perché a fare le etichette è la professionista Marina Mongillo, anche perché estetica e bontà devono andare di pari passo.

Le conclusioni del nostro ‘viaggio’ nel panificio Giantomasi

Tutti i prodotti menzionati sono la memoria e la ricchezza del territorio, un patrimonio di tradizioni culinarie che il panificio Giantomasi porta avanti da anni. La sua filosofia è guardare al futuro per non perdere quel patrimonio di biodiversità variabile e territoriale che hanno fatto la storia del cibo campano e italiano. Ogni ingrediente ha bisogno di dedizione, conoscenza e mani amorevoli per trasmettere benessere e appagamento a chi li gusta. Per questo, il panificio Giantomasi si cimenta in esperimenti culinari. Del resto, l’epoca nella quale stiamo vivendo è caratterizzata da un ritorno alla semplicità, genuinità delle materie prime e sapori autentici.

Alla domanda su quali sono i fattori più importanti, lo staff del panificio Giantomasi ci ha risposto che sono creatività, tradizione e innovazione alla ricerca continua di abbinamenti, andando a intrecciare sapori che riescono a trovare un equilibrio e hanno in comune il fatto di sapersi mescolare l’uno con l’altro.

Il panificio Giantomasi è una tappa imperdibile per chi vuole assaporare i gusti di un tempo.