Paola Barale alle prese col taglio dei capelli: “torchon” in streaming con l’hair stylist Situra

In questo periodo di isolamento e chiusura di saloni di bellezza e parrucchieri sono sempre più gli italiani alle prese col taglio fai-da-te tra le quattro mura di casa. Se per qualcuno si tratterebbe di una prassi ormai consolidata (gli addicted di macchinette tagliacapelli e affini) per altri ci si troverebbe di fronte ad una vera e propria impresa. Ne sa qualcosa la biondissima Paola Barale, showgirl cuneese, anche lei alle prese con pettine e forbici per dare un taglio ai capelli allungatisi troppo in queste settimane di lockdown.

Lo ha fatto seguendo in streaming i consigli dell’hair stylist e amico di lunga data, Mauro Situra e condividendo live le fasi dell’ “operazione” con i tanti follower dei suoi social. L’ex moglie di Raz Degan si fa consigliare dall’amico parrucchiere per un taglio “torchon“, ottenuto, cioè, attorcigliando le diverse ciocche di capelli individuate ai quattro lati della testa.

Seppur terrorizzata dal dover usare in totale autonomia le forbici (non certo quelle professionali, ma piccole forbicine da manicure), la Barale, tra un gridolino e una preghiera all’amico stylist, riesce pian piano nell’impresa di eliminare le ciocche troppo lunghe e sfoltire la capigliatura senza tagliare radicalmente i capelli.

Il torchon alla fine da i suoi risultati vista la soddisfazione di Paola e le urla di felicità di Situra. Un tutorial in piena regola a cui, già immaginiamo, in tante potranno fare riferimento qualora l’isolamento dovesse perdurare ancora per diverse settimane.