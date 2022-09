Paola Caruso, commenta le parole di Sophie Codegoni: “Fare la Bonas non è un inizio, ma un traguardo”

Recentemente Paola Caruso, nota per esser stata per anni la Bonas ad Avanti un Altro, ha deciso di commentare le recenti dichiarazioni di Sophie Codegoni. Qualche mese fa l’ex gieffina ha annunciato di essere entrata a far parte del cast di Avanti un Altro, precisamente nello stesso ruolo un tempo appartenuto alla Caruso. All’ex naufraga, però, non sono piaciute alcune affermazioni della Codegoni.

“Fare la Bonas non è un inizio, ma un traguardo” – Dopo la sua partecipazione al GF Vip, dove ha anche trovato l’amore, Sophie è pronta a tornare sul piccolo schermo. La ragazza ha infatti fatto i provini ad Avanti un Altro, ottenendo il ruolo di Bonas. Nel parlarne, la Codegoni ha ammesso:

“Ho fatto il provino ad Avanti un altro con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero”.

L’ex tronista ha infatti rivelato che il suo sogno è condurre un programma tutto suo. Queste dichiarazioni non sono affatto piaciute alla Caruso, da qualche tempo lontana dal mondo dello spettacolo. Attraverso una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, Paola ha criticato le affermazioni di Sophie:

“Cara Sophie, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante”.

Ha così invitato la giovane ex gieffina ad indossare con orgoglio i panni della Bonas. Nella sua lettera, Paola ha inoltre confessato che la proposta per lavorare ad Avanti un Altro è giunta in un momento particolare nella sua vita. Decisa a dire addio al mondo televisivo, questo ingaggio le ha stravolto la vita.