Paola Caruso, Il delicato intervento del figlio Michele. I ringraziamenti a Silvia Toffanin

Paola Caruso ha recentemente aggiornato i propri follower sulle condizioni cliniche del figlio. Per chi non lo sapesse, infatti, il piccolo Michele è stato vittima di un incidente nel corso di una vacanza in Egitto.

In seguito ad un’influenza contratta nel corso della vacanza, il bambino di soli 4 anni è stato trattato con un farmaco che ha danneggiato la sua mobilità rendendogli impossibile anche solo camminare senza l’aiuto di un tutore.

Il figlio della showgirl è stato sottoposto ad una delicata nelle scorse settimane all’ospedale Gaslini di Genova. L’aggiornamento è arrivato dai canali social della Caruso con allegato un messaggio pieno di speranza e ringraziamenti per tutti quelli che le sono stati vicino in questo momento.

Un ringraziamento speciale è diretto alla conduttrice di Mediaset Silvia Toffanin che ha accolto nel suo salotto la showgirl per raccontare la storia del figlio Michele: “A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso, per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo“.

Poi continua: “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. GRAZIE A TUTTO L’OSPEDALE GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me”.