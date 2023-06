Paola Caruso, il dramma del figlio: i commenti degli haters sui social

Gli haters non risparmiano nemmeno il bambino di Paola Caruso, la quale anche in questo caso ha cercato di mantenere la calma

Paola Caruso, bonas lanciata da Paolo Bonolis nel game show Avanti Un Altro!, in questi mesi ha raccontato il dramma vissuto con suo figlio Michele a causa di un terribile errore che ha compromesso la sua salute. Tuttavia, in tanti non credono a questa storia e hanno accusato la donna di farsi pubblicità utilizzando l’immagine del figlio.

Il dramma in Egitto

Paola e Michele si trovavano a Sharm el Sheikh, in Egitto, quando è iniziato il dramma. Il bambino lamentava un po’ di febbre che non si abbassava nemmeno con le medicine, così la Caruso ha pensato bene di portarlo da un medico. Quest’ultimo, visitato il piccolo, ha prescritto delle punture per la febbre: “Mi sono fidata, mi sono lasciata convincere. Non l’avessi mai fatto. Gli hanno iniettato un medicinale tossico, che non si inietta ai bambini. Alla fine la diagnosi è che lui ha una paresi del nervo sciatico“.

La speranza dopo il dramma

Operato al Gaslini di Genova, il piccolo sta lentamente recuperando l’uso della gamba e sui social Paola aggiorna spesso i suoi follower sui progressi. Non solo, la donna documenta ogni istante del figlio: dalla drammatica intervista ai sorrisi in spiaggia tra le onde della Liguria. Tuttavia, qualcuno non crede a questo “miracolo” e non ha perso l’occasione di farlo notare all’ex bonas.

“Io sempre più incredula su questa storia… non si è mai visto il bimbo con un tutore ed ora cammina pure da solo al mare, in Liguria e tra l’altro le spiagge non sono fatte di sabbia quindi avrebbe più problemi a camminare” ha commentato un utente su Instagram. Paola Caruso, però, ha deciso di rispondere mantenendo la calma: “Cammina con il tutore ancora purtroppo… ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti”.

Basterà questo suo commento per allontanare i dubbi di alcune persone?