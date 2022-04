Paola Caruso, la trasformazione nel tempo della “bonas” di Avanti Un Altro

Paola Caruso è una showgirl che abbiamo conosciuto nel 2011, quando è entrata nel cast della prima edizione di Avanti un altro in veste di “bonas”. La donna nel corso del tempo è cambiata molto, ricorrendo anche alla chirurgia estetica. Vediamo quindi come è cambiata nel corso del tempo.

Carriera in tv

Dopo aver partecipato in qualità di bonas per diverso tempo, nel 2016 ha preso parte all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi. In questi giorni, la donna è finita al centro dell’attenzione per essere entrata nel cast de La Pupa e Il Secchione Show. Dopo aver saltato la prima puntata, però, a causa di problemi di salute, pare che abbia totalmente rinunciato alla partecipazione nel programma.

Gli esordi

Paola Caruso è nata a Catanzaro, ha 37 anni e ha debuttato nel mondo dello spettacolo come ragazza immagine del Billionaire. Successivamente, nel 2003 è arrivata alle pre-finali di Miss Italia, conquistando la fascia di Miss Moda Mare Triumph Calabria. Da allora la donna è cambiata molto nel corso del tempo, ricorrendo anche alla chirurgia estetica, che non ha mai rinnegato.

Chirurgia estetica

Il primo ritocco risale ai suoi 18 anni, ma successivamente la Caruso ha ammesso di essersi rifatta il seno, di aver ricorso a delle punture sulle labbra e di aver snellito il naso dopo un incidente a cavallo. In seguito ha fatto un secondo intervento per correggere le imperfezioni causate da una borsettata. Per vedere le foto del cambiamento, cliccate qui.